Valitsus on vahepeal küll muutunud, ent juba poolteist aastat on hoidutud otsustamast, kas Eesti peaks osalema AÜE-s Dubai EXPO-l või mitte.

Ehkki Dubai sai 2020. aastal peetava EXPO korraldamise õiguse juba 2013. aastal, ei ole Eesti valitsus siiani võtnud seisukohta, kas me peaks sellest osa võtma, vahendab ERRi uudisportaal.

Ettevõtjatega on teemat pikalt ja korduvalt arutatud, tuliseid pooldajaid on mitmes sektoris, nagu IT ja toiduainetööstus, kes survestavad poolt-otsust. Nii leidub IT-sektoris ettevõtteid, kes on valmis ka omalt poolt minekut toetama, kuivõrd minister Urve Palo hinnangul peaks erasektor osavõttu rahaliselt panustama.

Ent kuna osalemisega kaasnev rahaline kohustus on suur, hinnanguliselt kuus-seitse miljonit eurot, on valitsus otsust pidevalt edasi lükanud.

Raha EXPO-le minekuks peab tulema riigieelarvest.