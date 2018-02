Turul, kus koeri müüakse, käib elav

sagimine ja kauplemine. Üks mees on endale meelepärase peni välja valinud ja uurib teda nüüd igast kandist. "Kas tal sugupuu ka on?" küsib ta müüjalt. "Milleks talle see?" imestab müüja. "Talle kõlbab igasugune puu!"