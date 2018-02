Küsitlusele vastanud "Sõprade" vaatajad paljastasid, et kõige vähem peetakse lugu Monicast - vaid viis protsenti nimetas teda oma lemmiktegelasteks.

YouGovi korraldatud uuringus selgus, milline on komöödiasarja "Sõbrad" kõige ebapopulaarsem tegelaskuju.

See tähendab, et parimad "Sõbrad" on Joey, keda pidas lemmikuks 17 protsenti vastanutest, ja Chandler, kes võitis 20 protsendiga.