„Tule teeme ekstreemsõitu!“ hõikas just lumistelt maanteedelt tulnud sahajuht Valeri Korobov, kes läks vaid paariminutise puhkuse järel puhastama ringristmikke, mis lumesajus esimestena libedaks muutuvad.

„Sellise ilmaga on kõik masinad kogu aeg väljas, ühelt ringilt tulevad ja teisele lähevad,“ ütles ASi Eesti Teed Tartu valveteemeister Raivo Katsan neljapäeva hommikul, kui Tartus sadas kerget lund, kuid päeva peale prognoositi saju tihenemist ja tuisku, mis ennustab teemeestele tegusat tööpäeva.

„Meil siin kohapeal mingit klubi ei ole. Mehed elavad lähedal ja kui on vaja, siis 20 minutiga on masinad väljas,“ selgitas teemeister Ahto Karja töökorraldust, samal ajal kui Katsan osutas täisvalmiduses tööriistadele – suurtele sahkautodele. „Punkrid on soola täis, soojendus sees. Tuleb ainult võtit keerata, kui on vaja minna.“