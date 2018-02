Täna möödub Eesti Vabadussõja lõpetanud Tartu rahulepingu sõlmimisest 98 aastat. See on Eesti ajaloos niivõrd märgiline, et seda võib kaaluda ka kõige enam meid mõjutanud sündmusena.

Suurem osa Vabadussõjaga seotud sündmustest avaldasid ühel või teisel moel Eesti arengule üsnagi määravat mõju. Tõenäoliselt olnuks Vabadussõda olemata, kui ajutine valitsus poleks otsustanud 27. novembril 1918 sissetungijatele vastu hakata. Raske on ette kujutada, mis oleks saanud, kui Inglise laevastik poleks 12. detsembril saabunud Tallinna alla, aidates sellega takistada Punaarmee edasitungi (vaenlane jõudis kõigest 32 kilomeetri kaugusele Tallinnast). 2. jaanuaril 1919 alustas Rahvavägi vastupealetungi, mis viis Eesti vabastamiseni punaväelastest.

Sama olulist rolli mängisid üksikud lahingud. 14. jaanuaril vabastasid kuperjanovlased üllatusrünnakuga Tartu, mis võimaldas muu hulgas jätkata emakeelse ülikooli loomisega. 30. ja 31. jaanuaril võitis Rahvavägi Paju lahingu, millega kindlustati end strateegiliselt Lõuna-Eestis. Sümboolseks kujunes Võnnu all 23. juunil saavutatud võit sõjas Landeswehr’iga, mida tähistame Eesti võidupühana.