Pärnu maakohus mõistis süüdi mehe, kes pettis valenime kasutades puudega ohvrilt suure summa raha välja.

Varasemalt kelmusi ja vargusi toime pannud 39-aastane Veljo Vares alustas 2016. aasta suvel Facebookis naisena esinedes suhtlust ohvriga, kellel on vaimne puue. Vares peilis erinevaid põhjendusi tuues ohvrilt välja tolle ema pangakonto paroolid, mille abil logis 2017. aasta suvel ema kontole sisse ja avastas, et pank on teinud ohvri emale 6000-eurose väikelaenu pakkumise.

Vares pakkus Facebookis välja, et ostab ohvrile auto, ehkki ta teadis väga hästi, et ohver ei saa sõiduauto ostuga kaasnevatest tingimustest aru ning usaldab tehingu tegemise temale.