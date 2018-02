USA vabariiklik partei plaanib reedel avaldada memo, milles süüdistab FBId presidendivastases tegevuses, vahendab BBC.

Vabariiklaste partei on koostanud dokumendi, mille kavatseb reedel kongressile esitada. President Donald Trump kavatseb dokumendi ka avalikustada. Memos esitatud väidete järgi on FBI esitanud luurekohtule valeandmeid, et lihtsamini Trumpi presidendikampaania järele nuhkida.

Luureagentuur ise peab memo avaldamist äärmiselt murettekitavaks ja demokraatide esindajad nõudsid memo koostaja Devin Nunesi eemaldamist senati luurekomisjonist.

Hetkel on käimas uurimine presidendikampaania seostest Venemaaga. President Trump eitab seoste olemasolu.