Täna juhtus Tallinna-Narva maanteel õnnetus, kui lumesahast mööda sõitnud reka esmalt sahka rammis ja seejärel teelt välja paiskus. Kõnealuse saha juht Aivo Reinol rääkis telefoniintervjuus "Ringvaatele", et tegu oli lihtsalt halva juhusega.

"Ega ma nüüd ei märganud, et pauk tuleb. Sõidetakse ju koguaeg mööda ja saadakse ka. Seekord lihtsalt ei saanud," rääkis sahajuht. Aivo sõnas, et hoiab alati pilku peeglis ja kätt küljesaha nupul, et ohuolukorras kiirelt reageerida, ent praegusel juhul polnud tal õnnetuse ärahoidmiseks midagi teha. "Lihtsalt vaatasin, et ta tuleb ja ta tuli niisuguse hooga - on näha, et inimene tuleb mööda. Aga ta sattus sinna nurga pihta ja midagi ei olnud teha," rääkis ta.

Pärast seda, kui veok oli sahka riivanud, paiskus reka üle sõidutee kuuskede vahele. "Üks väikeauto sai just napikalt mööda temast ja lendas vahelt läbi. Tuli ka järgmine reka Tallinna poolt. Nägin, kui need konteinerid maha kukkusid ja lõpuks kukkus ka kabiin. Uurisin, mis toimub ja öeldi, et mees on sees kinni," kirljeldas ta, mis pärast õnnetust edasi sai.

Tegu oli õnneliku õnnetusega, sest keegi kannatada siiski ei saanud. Nii rekajuht kui sahka juhtinud Aivo jäid täiesti terveks.

Tänast teede olukorda kirjeldas mees üsnagi konkreetselt: "Tee on talvine, meil on Eestis talv."