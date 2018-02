Kuigi eilsel päeval juhtus hulgaliselt liiklusõnnetusi, oli enamik neist kergemad. Esialgsetel andmetel sai 56 õnnetuses viga viis inimest, kellest neli said kergemaid vigastusi.

Harjumaal olid politseinikust hommikust kella 19ni reageerinud 26 õnnetusele. Kiirabi toimetas kolm inimest haiglasse kontrolli. Lääne prefektuuris oli kella 19ks toimunud 14 liiklusõnnetust. Peamiselt oli tegu kahe sõiduauto osalusel toimunud plekimõlkimiste ja teelt välja sõitudega. Õnnetustes sai viga üks inimene. Lisaks oli ka juhtum, kus autole kukkusid sõidu ajal kaks puud auto peale.

Ida prefektuuris reageerisid politseinikud viiele õnnetusele, kus inimesed viga ei saanud. Lõuna-Eestis on seni olnud 12 politsei sekkumist nõudnud liiklusvahejuhtumit: kergemad plekimõlkimised libeduse ja piisamatu pikivahe koosmõjul, teelt välja sõitnud autod (sh üks liivapuistur sattus kraavi), pimedas kurvis teele kinni jäänud veok jms. Lisaks on infoteateid mõnedest masinatest, mis on kraavipervel, ja kuhu politseid pole tarvis olnud.