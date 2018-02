EV100 aastapäeva kontserdi ja teatri NO99 uuendusmeelsete plaanide valguses arvab endine esileedi Evelin Ilves, et ükski kontsert pole niinimetatud traditsiooniline olnud, vaid alati isemoodi ja oma looja nägu.

"Vähemasti meil oli ülesandepüstituseks alati üks ja sama: et oleks võimas ja kõrgel kunstilisel tasemel kontsert, mida oma inimestel on hea, isegi uhke tunne vaadata," kirjeldab Ilves.

Tähtis oli tema sõnul ka väljaspool kodumaad silma jääda. "Et välismaalastes tekiks "ahaa" efekt: mis riik see küll on, tahaks temast rohkem teada! Nii ka alati oli," kinnitab ta. Üllatusi oli Ilvese sõnul pea igal aastal ja vahel tekitasid lavastaja valikud rohkem, teinekord vähem küsimusi ja vastuseisu. "See käib kunsti ja loomise juurde," märgib Ilves.

"Mina olen oma viimaste aastate suurimad teatrielamused just sealt [NO99 - toim] saanud ja ootan põnevusega," tunnistab naine ja ütleb, et NO99 on tema jaoks Eesti teatritest kõige suurem üllatustemeister.

Evelin Ilves arvab, et kui kunstnik ei taba rahva või publiku mõtteviisi, riskib ta alati väljavilistamisega: "Nii et, meil pole vähimatki mõtet hakata ette juba skandaali punuma. Las elu olla imelisi üllatusi täis!"