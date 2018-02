48aastane Darren Osborne sõitis 2017. aasta 19. juunil kaubikuga Finsbury Parki mošee juurde kogunenud inimeste sekka. Mehe moslemivastased vaated viisid mõrvateoni vaid mõne nädalaga.

Osborne'il oli kindel plaan moslemeid tappa ning ta sõitis enne kuriteo sooritamist tükk aega mööda Londonit ringi, otsides mošeesid. Rünnakus sai surma üks 51aastane mošeest tulnud meesterahvas. Viga sai 12 inimest.

Esialgu üritas Osborne süüd eitada, öeldes, et kogu rünnaku taga oli hoopis keegi tema sõber Dave, kellega ta pubis tutvus ning et tema oli mõrvasõidu ajal Dave'i istme all. Tegelikkuses toimus Osbourne'i radikaliseerumine väga kiirelt, Osborne luges internetist moslemivastaseid artikleid ning veebilehti ning vaid kolme-nelja nädalaga sündis tema peas plaan kaubik rentida ja moslemikogukonda rünnata.

Kohus tegi süüdimõistva otsuse samuti kiirelt, vähem kui tunniga.