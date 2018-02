Kuna Eesti Rahva Muuseumis ei ole saali või lava, kus oleks võimalik traditsioonilist kontsert-etendust korraldada, on NO99 selleks aastaks plaaninud midagi teistsugust. Võimalik, et appi võetakse ka kinolina. Kas tegemist on traditsioonide hülgamisega?

"Kümne aasta eest püüdsime EV90 puhul luua tavapärase igavavõitu galakontserdi asemele midagi hoogsamat. Midagi, mis moodustaks iseseisva kunstilise terviku ja ka siis oli arvamusi seinast seina," märgib Jalakas ja usub, et püüdlus olla värske ja omanäoline on enesestmõistetav igal aastal.

Von Krahli Teatri asutaja ja juht Peeter Jalakas on tänavuse vabariigi aastapäeva kontserdi osas positiivselt meelestatud ja arvab, et näotu on hinnata midagi, mida nähtud veel pole.

Eesti 90. sünnipäeva kontserdi lavastanud Jalakas ei ole üldse kindel, millised need traditsioonid on, millest räägitakse ja millest kinni peaks pidama.

"Kas traditsioonidest kinni pidamise all peetakse silmas varasemat aega? Usun, et mitte. Seega peetakse traditsiooni all silmas just sedasama kunstilise terviku taotlust - ent sellisel juhul on see ju täpselt samamoodi ka tänavu," arutleb Jalakas.

Arvamuste paljusus on paratamatu, kuid lavastaja märgib, et näotu ja kohatu on anda loojate tööle ja vaevale hinnanguid juba ette, tegelikult teadmata, millised imelised hetked neil plaanis on.