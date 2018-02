Erni Kask, „Tartu 2024 – Euroopa kultuuripealinnaks“ vastutav projektijuht: Tartu soov kultuuripealinnaks saada tuleb Tartu inimestelt. Tahtsime seda tiitlit väga juba 2011. aastal, kui esitasime (paljude hinnangul) parema kontseptsiooni, kui lõpuks valituks osutunud Tallinn. Ülikoolilinn ei saanud teatud mõttes rakendada kogu seda potentsiaali, mis oli juba toona olemas. Seetõttu hõõguski tuli tuha all edasi. Nüüd soovime oma toonased, praegused ja tulevased unistused lõpuks teoks teha.

Tartu oli juba ajalooliselt korralik Euroopa linn. Nüüd peame suutma midagi omanäolisemat ja enamat teha. Teeme tööd, et see välja selgitada. Meil on olnud juba 150 kohtumist ja 20 ümarlauda. Samuti on paigas linna kultuuristrateegia aastani 2030.

Tartu peab muutuma, sõnastama oma kitsaskohad ja seadma tulevikusihid. Selleks sobib suurepäraselt Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimine, mis aitab ühendada meie inimesed, ideed jne. Soovime vaadata kaugemale kui kaunid kunstid, aasta 2024 ja Tartu piir.

Mis on Tartu eelised samuti sellele tiitlile pretendeeriva Narva ees?

Erni Kask: Tartu eelis ongi Tartu inimesed, organisatsioonid, nendes pakitsevad ideed ja algatused. Samuti sõbrad-toetajad Euroopas ja maailmas. Oleme juba avatud, aga tahame saada veelgi avatumaks. Vajame rahva ja sõprade toetust. Meil on hea meel tõdeda, et see on olemas. Nüüd tuleb see muuta tugevaks kultuuripealinna kontseptsiooniks.