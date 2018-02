Tehnovõrgu talumise tasu sõltub sellest, kui suurel määral tehnorajatis kinnisasja kasutamist segab. Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõuniku Vaike Murumets ütleb, et maksimaalne tasu määr on 7,5% kaitsevööndi aluse maa maksustamishinnast. Sellist tasu makstakse näiteks siis, kui elektri õhuliin paikneb metsamaal ja segab metsamaa sihtotstarbelist kasutamist. Kui tehnorajatis on vajalik kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja ei kitsenda oluliselt kasutusvõimalusi, siis tasu ei maksta. Nii jäävad tasust ilma näiteks elamu- ja ärimaa omanikud, kelle maal on elektri jaotusvõrk, samuti ei saa tasu transpordimaa omanikud.

Elektrilevi maateenuse korraldaja Kristi Vaks kommenteeris Õhtulehele, et Elektrilevil on hea meel, et kuus aastat kestnud seadusetühimiku asemele on leitud lahendus. Olukord sai kõigile pisut selgemaks ning loodetavasti tekib asjatuid tasumäärade vaidlusi tulevikus vähem.

Talumiskohustusega Omanike Liidu liige Eivor Maiväli sõnul on tehnovõrkude talumistasude regulatsioon kindlasti nii maaomanikele kui võrguettevõtetele samm õiges suunas. „Maaomanike seisukohast on kindlasti positiivne, et seadusandja on lõpuks hakanud rääkima saamata jäänud tulu hüvitamisest. Kurb on aga see, et paljudel juhtudel ei kata suurem talumistasu endiselt kahju, mida tehnorajatiste talumise kohustus omanikele põhjustab, sest tasu arvestamise aluseks on 2001. aastal kehtestatud maa maksustamise hind, mis ei vasta maa tänasele väärtusele,“ kommenteerib Maiväli.

Maiväli ütleb, et kõige küsitavam on uue regulatsiooni juures koefitsentide tabel, mis määrab, kui suurt talumistasu erinevat tüüpi tehnorajatiste eest erinevate sihtotstarvetega kinnistutel tuleb maksta. Ta toob näite: „Võtame kaks kõrvuti asuvat kinnistut. Üks on metsamaa ja teine tootmis- või elamumaa. Mõlemat kinnistut läbib sama jaotusvõrgu kõrgepingeliin. Metsamaa omanik saab selle eest talumise teenustasu, kui teisele omanikule seda ei maksta. Justkui oleks liinist tulenevad piirangud hetkega kadunud. Kui kinnistuid läbiks aga põhivõrgu õhuliin, saaksid talumistasu mõlema kinnistu omanikud.“