Talle ei läinud enam riided selga ja ta pidi kandma sarongi. Isa kurtis ajakirjandusele, et ta on vaene talunik ja peab poja hundiisu rahuldamiseks raha laenama. „Aga ma ei saa ju teda näljas hoida,“ ohkas isa 2016. aasta intervjuus.

Sammuke vankuvatel jalgadel, ja pekimäega sarnanev poiss räntsatas pikali. Kümneaastane Arya Permana oli end nii paksuks puginud, et ei suutnud end enam voodistki välja ajada. Kui kehakaal oli tõusnud 192 kilole, tehti maailma tüsedaimale lapsele maovähenduslõikus, et ta end surnuks ei õgiks. Nüüd, 12aastasena, mängib ta juba sulgpalli!

„Oleme õnnelikud, et Arya nii tervislikult elab,“ ütles ema Rokayah. „Ta on väga aktiivne ja hea tervise juures. Arya magab hästi ja tal pole hingamisprobleeme.“ Isa sõnul saab poeg pärast lõikust korraga süüa vaid neli supilusikatäit riisi. Joogiks võtab ta lahjat piima. „Kui Arya sööb rohkem, hakkab ta oksele.“

Emal tilkus süda verd, kui ta omal ajal poega söömata hoidis. „Aga ma olin abitu. Meil polnud raha arsti juurde minna ja kõik säästud olid poisi söötmisega otsa saanud.“ Nüüd on ta kirjeldamatult rõõmus, et Arya käib koolis ja saab mängida. „Enne kooli poolelijätmist oli ta hea õpilane ja alati esimeste seas.“ Ema-isa sõnul on võimalik, et tänavu tehakse pojale teinegi lõikus – kui Arya ei võta piisavalt palju alla. Raviarsti sõnul on sihtkehakaal 60 kilo. „Loodame, et liigne kaal kaob üsna pea ja Arya saab elada normaalset elu, nagu kõik teised lapsed,“ lausus ema.