Teatrikriitiku, poliitiku, endise kultuuriministri Jaak Alliku arvates on loogiline, et Eesti Rahva Muuseumis tavapärast kontserti sel aastal ei lavastata.

"Minu arust on see ju sellest ajast teada, kui teatati, et vastuvõtt ERM-is toimub, et seal pole lava ega saali, kuhu esinejaid panna," märgib Allik ja arvab, et seda teemat pole mõtet üldse arutadagi, sest Eesti Rahva Muuseumis ei ole lihtsalt sellist kohta, kus saaks staatilise kontsert-etenduse korraldada.

Vastuvõtu kohavaliku tõttu on loogiline, et sel aastal antakse ekraanidele võimalus kontsert ära teha ja seepärast on Jaak Alliku jaoks ka mõistetav, miks lavastavad seda just NO-teatri tegijad.

"Ma saan aru, et see pole ikkagi film, vaid see on nagu see lavastus "The Rise and Fall of Estonia". See on tehniliselt väga keeruline ja lavastaja, kellel ei ole taga nii head tehnilist meeskonda ja kogemust nagu on NOl, ei oleks sellega lihtsalt hakkama saanud," sõnab Allik viidates sellele, et võib-olla toimub osa tegevusest reaalajas, kuid seda vahendavad ekraanid.

"Ma kujutan ette, et see on esmakordselt siis nii, et televaataja näeb täpselt seda sama, mida külaline ERMi majas ja midagi muud teha ei ole seal lihtsalt võimalik," kinnitab Jaak Allik.