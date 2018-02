"Eesti laulu" poolfinaali pääsenud Vajé muusikud Stefan Airapetjan ja Hans Noormets tõdesid, et vaatavad laulukonkursist kaugemale ja mõtlevad tulevikule.

"Meil on suur plaan, "Eesti laul" on, aga me oleme paar kuud tegelenud sellega, mis saab pärast "Eesti laulu". Teeme USA-st pärit inimestega koostööd, Taanist erinevate produtsentidega. Pigem ikkagi edasine, suvi ja kevad," rääkis Noormets ETV2 saates "Eesti TOP 7" edasistest plaanidest. Samas ei võta noored muusikud ka "Eesti laulu" kergelt ning on esimeseks poolfinaaliks valmistanud ette põneva etteaste koos tantsijaga, vahendab Menu saadet.