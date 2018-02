„Ei tee nii kurbi silmi,” manitses piletimüüja rongis üht nukrailmelist vanameest, kes üritas kutsikasilmi tehes pileti ostmisest pääseda. „Nojah, ega see rong vist palja armastusega sõida,” andis mees lõpuks alla ja ulatas piletimüüjale taskust kougitud mündid.

Vähemalt bussipileti ostmisest võib nukrailmeline mehike alates juulist tõepoolest pääseda, kuna maakonnasiseste liinibussidega saab siis tasuta sõitma hakata. Veelgi enam, kuna oodatakse reisijate arvu kasvu, pole võimatu, et bussid hakkavad sõitma senisest tihedamini.

Kahtlemata on see hea uudis, kuid väikese maakoha elanikuna tekib küsimus, kas tasuta sõitude ja tihedama bussiliiklusega pole juba lootusetult hiljaks jäädud? Enamik inimesi on leppinud, et ilma autota pole võimalik sellist luksust nagu maaelu nautida. Talude hoovid ja kortermajade esised on autosid täis.

Oleks keegi varem raatsinud maaelu jätkusuutlikkusele tähelepanu pöörata, oleks pooled nendest autodest võib-olla ostmata. Nüüd jääb ainult üle pöialt hoida, et maakonnaliinidel tasuta bussisõidu võimaldamisega pole lootusetult hiljaks jäädud ja bussid ei hakka tühjalt ringi sõitma.