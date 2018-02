„Georgina ei olnud selleks suuteline. Ta on liiga hirmul."

Marchesa moebrändi juht pidi 14. veebruaril New Yorgi moenädalal oma uut loomingut näitama, kuid New York Posti teatel jääb šõu ära. Selle asemel tegevat Marchesa digitaalse moeesitluse.

Paistab, et Harvey Weinsteini abikaasa Georgina Chapman pole comeback'iks siiski veel valmis.

41aastast moedisainerit pole tema abikaasa seksiskandaali puhkemisest saadik avalikkuse ees peaaegu nähtudki. Tipp-produtsent Weinsteini on seksuaalses ahistamises ja/või vägistamises nüüdseks süüdistanud üle saja naise.

Oktoobris teatas Chapman, kel on häbistatud filmimoguliga kaks last, et jätab Weinsteini maha.