Saksa meedias Hernekoletiseks kutsutav Marcel Hesse tappis mullu märtsis lõbu pärast 52 noahoobiga üheksa-aastase naabripoisi Jadeni ning seejärel 68 noahoobiga ka 22aastase endise sõbra koolipäevilt Christopheri. Kolmapäeval mõistis Bochumi maakohus 20aastase topeltmõrvari eluks ajaks vanglasse.

Saksamaal tähendab eluaegne vanglakaristus seda, et süüdimõistetu saab taotleda vanglast vabastamist pärast 15 türmis veedetud aastat. Arvestades Marcel Hesse kuritegude raskust, on aga tõenäoline, et ta jääbki elu lõpuni vanglasse. Pealegi tunnistas topeltmõrvar eeluurimisvanglas, et ta unistas seal naisvalvuri kägistamisest viimase juustega. Kohtunik Stefan Culemanni sõnul kinnitab niisugune tapmisfantaasia, et Marcel Hesse on ja jääb ühiskonnale ohtlikuks.

Samuti tuleb topeltmõrvaril kohtu otsusel maksta Jadeni omastele 40 000 eurot ja Christopheri lähedastele 50 000 eurot valuraha. Samas on väheusutav, et Marcel Hesse selle raha kunagi kokku saab.

Mõrvari ema: ma ei mõista poja käitumist