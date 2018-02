Rahvusvaheline kriminaalpolitsei organisatsioon Interpol avaldas nimekirja 50 põgenikust, kes saabusid mullu põgenikuna Itaaliasse ja üritavad sealt edasi liikuda, vahendab Inglise päevaleht The Guardian.

Interpoli arvates on nimekirja kantud põgenikud tõenäoliselt terrorirühmituse Islamiriik võitlejad, kes otsivad nüüd võimalusi liikuda teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Need on peamiselt Tuneesia kodanikud, kes suundusid pärast Islamiriigi lüüasaamisi Süürias ja Iraagis mullu juulist oktoobrini kaluripaatidel Aafrikast üle Vahemere Itaaliasse.

Ajaleht meenutab, et Tuneesiast läks Islamiriigi ridadesse võitlema koguni 5500 tuneeslast. Tuneeslane oli ka Anis Amri, kes sooritas 19. detsembril 2016 Berliini jõuluturul veokirünnaku. Tookord hukkus 12 ja sai vigastada 67 inimest.