Eesti ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretäri Artjom Arhangelski sõnul oli kohtumine töötajatepoolne initsiatiiv, kuid mingeid loodetud tulemusi see ei andnud. „Nagu me teame, siis tegime ettepaneku tõsta palku 16 protsenti 1. veebruarist, mis teeks miinimum-tunnitasuks 4,43 eurot (bruto) ja 16 protsenti 1. juulist, mis annaks tunnitasuks 5,03 eurot. Selle peale tuli vastus, nagu ka eelmine kord, et nad soovivad muuta palgafondi, tõstes seda 5% teises kvartalis,“ rääkis Arhangelski pärast kohtumist. „See on paigalseis meie jaoks. Me ei saanud pakkumist, mis rahuldaks tapamaja töötajaid. Meie soov on jõuda Eesti keskmise palga juurde.“

Ennelõunal kohtusid HKScani juhtkonna ja ametiühingu esindajad, et arutleda liiva jooksnud palga- ja töötingimuste üle. Kohtumine tulemusi ei andnud, mistõttu on 6. veebruariks plaanitud tähtajatu streik jõus.

Arhangelski sõnul tõi HKScan põhjenduseks, miks palka soovitul kujul tõsta ei saa selle, et palgasüsteem läheks töötajate nõudmiste tõttu sassi. „Lisaks oleks see (et tapamaja töötajate palk tõuseks kokkuvõttes 32% – toim) teiste osakondade suhtes diskrimineeriv,“ lisas Arhangelski.

HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul korrati täna arutelul samu lubadusi, mille kohta firma võttis otsuse vastu eelmisel aastal. „Tõstame kogu ettevõtte palgafondi 5% teises kvartalis, mis baseerub esimese kvartali palgasüsteemi muutmisel. Täna ei saa konkreetselt ametite lõikes öelda, kui palju kellegi palk tõuseb,“ kommenteeris Mere. „Aprillis on meil muutused teada ja me viime need töötajateni.“

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere (Marvel Riik)

Ettevõtte juhtkond lootis, et palgafondi tõstmine annab põhjust rahulolematutel töötajatel streikimist edasi lükata, kuid sellist valmisolekut viimastel ei olnud, mistõttu peatuti kohtumisel ka streigi korralduslikes küsimustes. „Kahtlemata on väga kahetsusväärne, kui see streik toimub,“ nentis Mere. „Tänaseks ei ole meil teada streigi ulatust, kui palju inimesi osaleb ja millistest osakondadest. Palusime ametiühingult mingisugust sisendit, et oskaksime oma tööd paremini korraldada. Seda me ei saanud.“

Täpsemat vastust, kui palju inimesi osaleb streigil, ei osanud anda ka Arhangelski, kelle sõnul selgub kõik 6. veebruaril, kui streik algab. Ühtlasi ei osanud Arhangelski öelda, millal streik lõppeda võiks. „See sõltub sellest, millal me kokkuleppele jõuame. Meie jääme enda nõudmiste juurde,“ täpsustas Arhangelski.

6. veebruaril algavast streigist võivad Arhangelski sõnul võtta osa ka teised Rakvere lihakombinaadi töötajad kolmepäevase toetusstreigiga, avaldamaks toetust tapamaja liinitöötajate tähtajatule streigile.