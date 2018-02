1980. aastal oli Michael, New Yorgi üliõpilane, täiesti hämmingus, kui kohtus oma uue toanaabriga. Uus poiss nägi välja täpselt samasugune nagu eelmine kaasüürnik, rääkis, naeris ja kõndis nagu teine kutt. Ta viis endise ja uue toakaaslase kokku ning selguski, et nad olid vennad.

Asi läheb aga eriti kummaliseks, sest nagu selgus, olid kolmikud enestele teadmata osalised sotsiaalses eksperimendis. Umbes nagu Jim Carrey filmis „Truman Show“, oli kõigi kolme elu salaja vaatluse all. Põhjus, miks poistega julm eksperiment ette võeti, oli selleks, et uurida erinevate kasvatusviiside mõjusid.

Psühhiaater Peter Neubauer oli katse läbiviijaks. Tema järelvalve all eraldati üksteisest kümneid kaksikuid ja kolmikuid, kes siis lapsendada anti. Laste uued vanemad olid teadlikud sellest, et pikemas perspektiivis osalevad nad eksperimendis, kui kellelegi neist ei öeldud, et nende adoptiivlastel on vennad või õed. Kord aastas pidid kõik katses „osalevad“ lapsed läbima kognitiiv- ja teadmistetestid. Kui lapsevanemad last pildistasid või filmisid, andsid nad sageli ka need materjalid Neubauerile.

Davidi lapsendanud ema rääkis, et poiss näis vahel olevat kummaliselt üksildane. Ükskord ütles ta: „Emme, tead, mul on vend!“ Et ema ei teadnud, et tema lapsukesel ka päriselt kaks venda on, ei osanud ta sellest midagi arvata. Kui tõde ilmsiks tuli, olid kolmikute adoptiivvanemad maruvihased. Paraku ei ole seadust, mis kohustanuks dr Neubauerit lapsendajatele ütlema, et nende laps pole üksik.

Robert, David ja Eddy olid teatud asjades tõepoolest ühtemoodi. Kõik suitsetasid sama marki sigarette, kõik jumaldasid Itaalia toitu (samas, kes ei jumaldaks) ja kõigil oli, ütleme siis nii, silma endast pisut vanemate naiste peale.