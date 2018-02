Seksiskandaali tõttu peaosatäitjale Kevin Spaceyle sule sappa pistnud „Kaardimaja“ tegijad püüavad seriaali viimast hooaega päästa verevahetusega.

Netflix teatas, et kuuendas hooajas mängivad Hollywoodi tähed Diane Lane (“Toscana päikese all“) ja Greg Kinnear (“Enam paremaks minna ei saa“). New York Timesi andmeil hakkavad nad kehastama venda ja õde. Tegevuse keskmesse tõuseb Spacey tegelaskuju Frank Underwoodi abikaasa Claire (Robin Wright).

Netflixi neljanda kvartali aruandest selgub, et firma on kirjutanud korstnasse 39 miljonit dollarit seoses „projektidega, mille arendamisest loobuti“. Mitme väljaande teatel on tegu Spacey skandaali tagajärjega: „Kaardimaja“ võtted seiskusid, mitu Keviniga vändatud osa tuli maha kanda ning lisaks loobus firma kirjanik Gore Vidali eluloofilmist, mille peaosas pidanuks olema Spacey.