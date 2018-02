„Hoia auto puhas, et oleksid teistele nähtav. Anna oma manöövritest suunatulega varem märku. Enne ristmikke ja ülekäigurada hakka varem pidurdama, nii saad andeks anda eesliikuja kogenematuse. Unusta ära telefon, ka käed-vabad süsteem. Palu kaasreisijatelt vaikust liikluses keskendumiseks,“ on Eeri Kallas konkreetne ja soovib kõigile ohutut liiklemist.

Maanteeameti liiklusohutuse osakonna ekspert Villu Vane ütleb, et hea juht on selline, kes ei satu olukordadesse, kust osav juht välja tuleb.

Maanteeameti liiklusohutuse osakonna ekspert Villu Vane (Maanteeamet)

Selleks, et olla hea autojuht pea meeles:

1) Enne sõitu tutvu teeoludega liiklusinforakenduses tarktee.ee või Waze, et valida mõistlikuim marsruut sihtpunkti jõudmiseks.

2) Varu sõiduks rohkem aega ning teeoludele vastav sõidukiirus. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejale kohustuslik.

3) Arvesta sõidustiili valikul talviste oludega. Suurem pikivahe ja väiksem sõidukiirus annavad ohu tekkimisel lisaaega reageerimiseks.

4) Talvel liigeldes ära looda, et „äkki läheb õnneks“. Hoia tavapärasest suuremat pikivahet, väldi möödasõite ning äkilisi manöövreid.

5) Ole valmis sõiduolude järsuks muutumiseks sõidu käigus, sest ilm võib järsku halveneda, seisunditase muutuda öösel madalamaks või hooldepiirkonniti tingimused olla ajutiselt erinevad.

Eesti Autokoolide Liidu ja Pärnus tegutseva Aide Autokooli juht Enn Saard märgib, et soovitusi võib küll anda, kuid viimasel ajal jätab soovida teehooldus.

1) Suuna pilk võimalikult kaugele: ära vaata ainult auto ette, vaid jälgi ka eespool toimuvat. Maanteel sõites olgu pilk vähemalt 300-400 meetrit ette suunatud, siis jääb sul ohu korral 10 sekundit tegutsemisruumi.

2) Jälgi terviklikku pilti: ole auto ümber toimuvaga pidevalt kursis. Ära unusta vaatamast peeglisse. Jälgi ohu korral tagant tulijat. Eesolevast takistusest mööda sõites jälgi, mis sinu taga olev sõitja teeb. Oma tegemistest anna talle varakult märku.

3) Anna ka teistele aega tegutsemiseks, ära üllata teisi liiklejaid. Suunatuli on selleks, et näidata, mida kavatsed teha, mitte aga seda, mida juba teed. Pidurituledega vilgutades hoiata kaasliiklejaid eesolevast liiklusummikust,vaata kas tagatuled on ikka puhtad ja nähtavad.

4) Vali endale jõukohane ja ohutu sõidukiirus. Sõida rahulikult ja ühtlaselt. Ära tee ootamatuid liigutusi. Väldi asjatuid möödasõite. Keskendu sõitmisele, unusta infolustiväli ja telefon. Igasugune üleliigne tegevus libedaga roolis on saatanast.

5) Pidurda sujuvalt: jäta piisavalt pidurdusmaad. Libedaga pidurdades vajuta alati enne pidurdamist alla siduripedaal. Nii lahutad sidurit vajutades mootori ratastest, mille tulemusel hakkavad kõik rattad pöörlema ühtlase kiirusega. Teiseks ei sure äkkpidurduse korral mootor välja ning autot on võimalik pärast pidurdamist takistusest mööda juhtida.

Politsei- ja piirivalveamet soovitas Õhtulehel pöörduda üle-eestilise autokooli OÜ Autosõit poole, kelle nimel andis soovitused juhatuse liige Indrek Madar. „Sõida nii, et kui keegi teine eksib suudad Sina õnnetuse ära hoida!“ on tema põhisoovitus.

OÜ Autosõit juhatuse liige Indrek Madar (Tiina Kõrtsini)

1) Varu aega – sihtpunkti jõudmiseks kulub oluliselt pikem aeg!

2) Pidurdus ja peatumisteekonnad on pikemad! Ka pöörded on ohtlikud, sest rehvi ja teepinna vahele jääb lume kiil ja see pärsib rehvi tööd – rehv on lumel ja lumi libiseb mööda jäist teekatet.

3) Sõida mööda siis, kui näed, et tee on piisavas ulatuses vaba ja ruumi tagasireastumiseks piisavalt. Eessõitva sõiduki poolt üleskeeratud tolmlev lumi vähendab nähtavust ja kui ei näe kuhu sõidad, siis palun ära sõida!

4) Mida kaugemal on teised liiklejad Sinust, seda ohutum Sul on – hoia piki ja külgvahet! See ei ole sõnakõlks vaid suhtu sellesse tõsiselt! Tänastes tingimustes peaks pikivahe olema maanteel vähemalt 4-5 sekundit eesliikuva sõidukiga, linnas vähemalt 2-3 sekundit.