Videost on näha, kuidas reka möödub suurel kiirusel esteks ühest lumesahast ja seejärel rammib teist sahka nii kõvasti, et viimane paiskub järsu nõksatusega teelt välja.

Tegu on õnneliku õnnetusega, sest vastassuunast tuleb vastu veel teinegi veok.

Teelt välja sõitnud rekal õnnestub kokkupõrget vastu tuleva veokiga vältida, ent ta paiskub siiski ka üle vastassuunavööndi sõiduradade.

AS Eesti Teed juhatuse esimees Andres Agukas selgitab, et šokeeriv video on filmitud kahe saha pardakaameratega ning hiljem kokku monteeritud.

„See video on meie teavitus inimestele: kui sõidate, siis austage hooldustöötajaid. Meie ülesanne on, et saada lumi teelt ära. Aga kui teie sõidate seal sahkadele otsa ja pärast veel kirute ka...“ koputab Agukas kõigi juhtide südametunnistusele.

Viisteist aastat sahajuhi ametit pidanud Aivo tunnistab, et ehmatus oli suur, kui kihutav veoauto tema sõiduriista rammis. „Ma ju nägin seda pilti oma silmaga, kuidas Tallinna poolt tulid autod vastu talle,“ ohkab ta.

Pärast saha rammimist sõitis veoautojuht veel mõnikümmend meetrit sirgelt edasi, ent siis pööras järsult vasakule. „Ma ei saanud lõpuks aru, et mis tal siis täpselt juhtus, miks ta sinna läks. See jäigi rääkimata omavahel. Ta nagu ütles, et peale seda pauku ei saanud enam aru, mis toimus,“ meenutab Aivo veoautojuhi sõnu.

Veoautot juhtinud mees võttis õnnetuses süü omaks.„Ta ütles, et ei pannud tähele,“ tunnistanud ta Aivole.

Aivo sõnul oli masin maanteel kergelt nähtav. „Meil on sahal vilkurid. Autol on vilkurid. Peaks nägema. Just eelmine öö panime kolm-neli ringi Tallinn-Narva teel peale. Siis ei näinud isegi sõita, lumesadu oli nii tihe. Aga kõik said sõidetud, sõitsid rahulikult. Ei juhtunud midagi,“ teab ta rääkida. „See oli selline tobe juhus,“ arvab ta.

„Võtke hoog maha. Kollased vilkurid on ju kaugele näha. Võtke hoog maha, sõitke mööda ning pange edasi. Ei ole ju probleemi,“ ütleb Aivo lõpetuseks.