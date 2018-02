"Selline äramärkimine maailma ühe juhtiva muusikaajakirja poolt teeb palju rõõmu," kommenteerib muusik Jaan-Eik Tulve uudist, et vokaalansambel Vox Clamantis kandideerib BBC Music Magazine'i auhinnale. "See näitab, et meie sõnum on kaasaegne ning paljudele inimestele tänapäevases vastuolulises maailmas oluline," ütleb Tulve, kes kommentaari andes astus just lennukist välja. Nimelt käis ansambel Austraalias ja suundub nüüd edasi kontsertreisile Prantsusmaale. "Võitmine kolme väljavalitu hulgast on tegelikult teisejärguline, sest juba praegu on selle plaadiga seoses võitjaid väga palju. Eriline tänu kuulub meie heale sõbrale Arvo Pärdile, sest oleme ju ikkagi tema mõtte kuuldavale toojad," ütleb Tulve ja saadab Pariisist tervitusi.

BBC Music Magazine on välja valinud 21 mullu välja antud plaati ning avanud hääletuse, et välja selgitada, kes võiks võita tänavused muusikaauhinnad. Kooriauhinnale on nomineeritud ka vokaalansambel Vox Clamantis, kes andis mullu välja Arvo Pärdi muusika albumi "The Deer's Cry".

Kategooriaid on seitse ning kooriauhinnale kandideerib lisaks Vox Clamantisele veel kaks plaati. Igaühel on võimalus anda oma hääl, et kodumaine ansambel võidule viia. Seda saab teha SIIN.