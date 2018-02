Oma uues videos tähistab näitlejanna ja raadiohääl Brigitte Susanne Hunt suurt sündmust – nimelt on tal täitunud raadios Power Hit Radio üks aasta ning selle tõttu uuribki värske raadiohääl oma kaassaatejuhtidelt, mida nad päriselt temast arvavad.

Brigitte alustas mõni nädal tagasi oma videoblogiga. Külalistena on end ilmutanud blogija Paljas Porgand, kellega vastati võidu „kõige julgematele küsimustele“ ning ka Beebilõust koos oma tüdruksõbra Ingrid Männiga, kellega tehti juttu petmises, seksist ja Eesti kuulsustest. Sel nädalal naise videoblogis Andres Puusepp ja Andres Aljaste.

Kes on neist kõige stiilsem tiimiliige? „Mu peika ütles, et olen nagu kirikutöötaja!“ kommenteerib neiu enda pluusi valikut. Kes satuks neist kõige tõenäolisemalt vanglasse? Brigitte ja Aljaste on kindlad, et Puusepp, sest ta pidavat olema kõige suurem skeemitaja üldse!

Kõige lohakamaks tiimiliikmeks peetakse aga üllataval kombel Brigittet. „Kellel on pesemata kohvitassid, kellel on nätsud laua peal?“ on Aljaste oma valikus kindel. „Miks mikri muff on alati meiki täis, et hakkad oksele?“ on Puusepp samal nõul. Kes teeniks neist esimesena miljoni ja kes saab kõige vähem palka? Kes on kõige suurema isuga tiimiliige? Vaata videot!