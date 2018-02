Ühe Londoni pere toidulaud sõltub toidupangast, millest jääb kõigi toitmiseks siiski väheseks. Nii on ema võtnud kasutusele drastilisemad meetmed, et vähemasti tema 3-aastane poeg ei peaks tundma nälga.

„See on väga raske. Mul ei ole raha, et toitu osta, sest enamus kulub üürile. Mul on 3-aastane poeg. Mõnikord ma pean jätma iseenda söögita, et tema saaks süüa. Ma pean vähendama kulusid täiskasvanute arvelt, et laps saaks vajaliku,“ selgitab ta.

Lapserahad ja toetused toovad ta pere rahakotti praegu 1374 eurot, kuid pärast elamispinnale kuluva tasumist ei jää sealt järgi suurt midagi.

Naine ei saa ka ise haige abikaasa ja pisikese lapse kõrvalt tööle minna. Nii on ta viimases hädas pere ja sõprade käest laenanud. Nüüdseks on võlgu juba 2290 eurot.