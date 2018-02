Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütiku Igor Habali (fotol) hinnagul on praegune seis uusarenduste turul küll optimistlik, kuid praeguseks on turul lagi siiski saavutatud ning uusarenduste pakkumine enam ei suurene.

"Seis on optimistlik, kuid uusarenduste pakkumine enam ei suurene. Me oleme pakkumise lae kätte saanud, pigem näeme seda, et võib-olla pluss viis või miinus viis protsenti võib see muutuda," ütles Habal BNS-ile. Habali sõnul tuleb tänavusel aastal uusarenduste turul müüki 200 kuni 300 korterit vähem kui 2017. aastal.

Uus Maa analüütiku sõnul on turul praegu nõudlus ja pakkumine üsna heas tasakaalus. "Nõudlus on olnud täna positiivne selles mõttes, et kui pakkumine on suurenenud, siis nõudlus on suurenenud umbes samas taktis. Kui me toome turule uue korteritega elamu, siis see müüakse enam-vähem sama kiirest maha kui aasta tagasi," rääkis ta.

Peamisteks murekohtadeks peab Habal praegu mõningate arendajate liigset optimismi ja asjaolu, et Kesklinna luksuskinnisvara vastu on nõudlus üsna väike. "Ainuke asi, mis võib murelikuks teha on arendajate jätkuv optimism. Me oleme näinud eriti viimastel kvartalitel, et ka tulenevalt ehitushindade tõusust on üha rohkem arendusi, kus hinda ei ole tõstetud mitte ainult sellepärast, et läheb hästi vaid sellepärast, et hinda on vaja tõsta ning siis on pahatihti näha, et nad ka ei müü," rääkis ta.

"Turg on täna tervikuna optimistlik, kuid igasugust kinnisvara igasuguse hinnaga igasuguses asukohas ka ei müü. Luksuskinnisvaras valitseb väga suur ülepakkumine, neid kortereid mille ruutmeetri hind on 3000–4000 eurot on turul väga palju. Täna on kriteerium number üks ikkagi hind," lisas ta.

Kinnisvarabüroo analüütiku sõnul müüvad praegu kõige paremini äärelinna kahe- ja kolmetoalised korterid.

"Äärelinn ja äärelinna kahetoalised korterid on kõige aktiivsemad. Meil on väga oluline turu jätkusuutlikuse mõttes, et äärelinna kinnisvara tuleb peale, sest seda täna ostetakse. Kui noorel on võimalik osta siis pigem on pragu huvi suur Lasnamäe ja Mustamäe vastu, sest isegi kui need piirkonnad pole nii hinnatud kui Kesklinn, siis noortel inimestel on ikkagi võimalus osta uus kinnisvara," rääkis ta.

Habali hinnangul võib uusarendusprojektide drastilist vähenemist oodata siis, kui uutele hoonetele hakkab kehtima liginullenergia nõuete täitmise kohustus, sest selle tagajärjel muutub hoonete ehitamine tunduvalt kallimaks. "Ehitushinnad lähevad kallmaks, ehitushinna diferents võib hakata suurenema, kuid see pole ka veel kindel, sest nõudlus vanade korterite järgi võib kasvada ja seejärel ka kasvada nende hinnad," rääkis ta.

"Rekonstrueerimisprojektide arv hakkab suurenema, sest seal ei ole liginullenergia nõudeid," lisas Habal.

Allikas: BNS

Loe lisaks: Uus Maa: uusarenduste turul on lagi juba saavutatud