Endise tselluloositehase alale ehitab Fausto Capital järgmiste aastate jooksul modernse äri- ja elukvartali, mis tänu ohtrale sisetaimestikule saab nimeks Fahle Park. Sinna kolib järgmisel aastal ka Eesti Meedia kontsern.

„Meie eesmärk on luua aegumatult stiilne kvartal, kus väärikas vana ja innovaatiline uus on põimitud ühtseks tervikuks. Fahle kaubamärk on antud piirkonnas leidnud oma koha ning kuna uut ärikvartalit hakkab ühendama aastaringselt soe ja rohke taimestikuga klaaskatusega galerii, siis otsustasime nime Fahle Park kasuks,” selgitas Fausto Capitali juhatuse liige Sven Mihailov uue arenduse nimevalikut.

Fahle Pargi arenduse esimese etapi maht on 21 500 ruutmeetrit ning kogumaht on enam kui 100 000 ruutmeetrit. Lisaks büroodele renoveeritavates paekivihoonetes ja eksklusiivsetele panoraamvaadetega korteritele leiavad kvartalis oma koha restoranid, spordiklubi, kultuuriasutused, erinevad esitluspinnad ning kvartali töötajatele ja elanikele suunatud mitmed ettevõtted (ilu- ja tervisekeskus, lastehoid jms).

Ajaloolised muinsuskaitse all olevad paekivihooned renoveeritakse ning neile ehitatakse kontrastiks juurde mitmed suurte klaaspindadega A-klassi ärihooned.

Arhitektuurse lahenduse on teinud KAOS Arhitektid OÜ (arhitektid Toomas Adrikorn, Margit Argus, Margit Aule jt.).

„Oleme kavandanud uue rohelise ja linnaliku keskkonna, kus tööstuspärand ja moodsad hooned on omavahel dialoogis,” selgitas arhitekt Toomas Adrikorn. „Fahle Pargi klaaskatusega sisetänav pikendab tänavaelu hooaega, toob ruumilist kergust ja rohelust kivise tööstuspärandi vahele. Eesti Meedia uue peamaja konsoolne maht jätab ruumi õdusale linnaväljakule ja jätab vabaks vaated tööstusmälestistele.”

Fahle Pargi esimese ehitusjärgu ankurrentnik AS Eesti Meedia kolib kavandatavale 8000 ruutmeetrile kõigi oma Tallinnas tegutsevate üksuste ning umbes 550 töötajaga.

Esimese etapi arenduse maksumus on suurusjärgus 20 miljonit eurot. Hetkel on käimas lammutustööd, ettevalmistused ehituseks ning lepingute sõlmimine. Ehitustööde algus on planeeritud 2018. aasta märtsi ning Fahle Pargi esimene osa valmib 2019. aasta teisel poolel.

Loe lisaks: Zelluloosi kvartalist saab Fahle Park