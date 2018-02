"Kui Turu-uuringute AS viib läbi näost-näkku küsitlused inimeste kodudes, kasutades küsitlusvalimi moodustamiseks klassikalist juhuvalimit, siis Kantar Emor teeb veebiküsitlust, mille valim moodustatakse firma poolt eelnevalt värvatud vastajate paneelist," selgitas Kivirähk.

Tulemumusi analüüsisid Anvar Samost, Juhan Kivirähk ja Urmet Kook

Pevkur: kui valitsus hambad ristis edasi punnitab, peab ta vastu

Turu-uuringute küsitlus näitas, et Reformierakonna toetus oli jaanuaris 26 protsenti ehk sisuliselt samal tasemel Keskerakonna 27 protsendiga.

"Põhiküsimus on, kas valitsus suudab vastu pidada järgmiste valimisteni või mitte. Kui nad hambad risti vaeveldes edasi punnitavad, siis nad suudavad. Erimeelsustele vaatamata pingutatakse selle nimel, et minna üheskoos valimisteni," ütles opositsioonilise Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ERRi uudisportaalile.

Reformierakond keskendub tema sõnul eelkõige oma poliitilisele sisule, lihtsale maksusüsteemile ja -keskkonnale, kuid on vajadusel valmis valitsusvastutust võtma.

Jüri Ratas: kuuldused valitsusliidu surmast on tugevalt liialdatud

Peaminister Jüri Ratase hinnangul näitab täna avaldatud Turu-uuringute arvamusküsitlus, et rahvas toetab valitsuse tegevust.

"Turu-uuringute laiapõhjaline arvamusküsitlus kinnitab, et valitsuskoalitsiooni toetus on jätkuvalt kõrgem kui opositsioonilistel parlamendierakondadel. Kindlasti on tegu tugeva hinnanguga valitsuse senisele tööle, mis annab kindlustunnet, et oleme õigel teel," ütles Ratas Õhtulehele.

"Hiljutise Kantar Emori arvamusuuringu avaldamise järel oli üllatav lugeda, kuidas mitmed Reformierakonna poliitikud kuulutasid valitsuse hukku ning maalisid Eestimaa elu tervikuna võimatult mustades toonides," märgib ta.