„Stsenarist Mihkel Ulman lubas arvestada, et me Bondiga ei suuda päris konkureerida. Nii et väga pilvedesse minna meil ei õnnestu, aga üritame teha ikkagi klassikalist filmi,“ lubab produtsent Raivo Suviste, et täpselt aasta pärast saab kinolinalt vaadata „Ohtlikku lendu“, mis on põnevusfilm nagu muiste.

Jah, neil päevil saab Mihkel Ulman valmis seriaali „Ohtlik lend“ baasil valminud mängufilmi stsenaariumi. Millist müsteeriumi dünaamiline duo Andres Västrik (Marko Matvere) ja Rita Leidpalu (Elisabet Reinsalu) uurima hakkab, ei tihka produtsent Raivo Suviste veel paljastada, aga nii palju ta lubab, et lugu ei alusta veeremist ootamatult leitud laibast, vaid „täitsa kummalisest kohast“.

Mida imet siis filmis näha saab? Teada ju on, et „Kättemaksukontorile“ stsenaariumi kirjutaval Ulmanil on nõrkus plahvatuste järele. Kas nüüd paneb allveelaeva või kosmosesüstiku õhkimine meeskonna raha- ja ajalimiidi proovile?