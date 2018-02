Tambet Tuisk rääkis "Vikerhommikus", mis talle raadioteatris tegutsemise juures kõige enam meeldib. "Mulle meeldib raadioteatrit seepärast teha, et seal saavad kokku sellised näitlejakooslused, võib-olla ka lavastajakooslused näitlejatega, mida ei filmis, teatris ega veel vähem ka teles, võimalik üldse kokku saada on," sõnas Tuisk.

"Samas on ta natuke sarnane minu hetkearmastusega, mis on film. Selles mõttes, et töömetoodikalt on ta sarnane - on suur plaan, üldplaan, keskplaan. Pead mängima täpses võtmestiilis ja tunnetama seda tehnikat, mis seal vahel on," räägib ta. Siiski kõige olulisemaks peab Tuisk kujutluspilti, mis raadiomängu kuulates tekib. "Raamat tekitab kujutluspildi ja samamoodi ka see raadiomäng - see tekitab sellise jube mõnusa oleku. Kui ma ise neid kuulan, siis tänu sellele meeldib mulle ise neid lihtsalt ka teha."

Täna õhtul toimub vanas raadiomajas avalik ühiskuulamine ja kohtumine kuuldemängu tegijatega. "Seal siis proovime raadioteatriga sellist eksperimenti, et kutsume inimesed avalikule kuuldemängu kuulamisele, pärast saab ka omavahel vestelda, kogemusi jagada ja vaadata, mis juhtub siis sellise asjaga kõik koos kuuldepilti kuulates," sõnas ta, lisades, et huvitav on saada aimu, millised näevad välja kõigi kuulajate erinevad ja väga isiklikud kujutlusruumid.

Täna kuulatakse üheskoos Piret Jaaksi kuuldemängu "Aasta pärast". Kuulajatega kohtuvad vestlusringis näitlejad Liisa Pulk ja Tambet Tuisk, lavastaja Aare Toikka ja autor Piret Jaaks. Raadioteatri avalike kuulamiste sarjas on sel aastal kavas veel Tiit Palu "Klarissa kirjad", Gert Kiileri "Eradetektiiv ERF", EMTA lavakunstikooli 29. lennu lavakava "Ratsukäik", mis on valminud Peeter Mudisti tekstide põhjal ja Andres Noormetsa kuuldemängud. Ühiskuulamised toimuvad raadioteatri 90. sünnipäevaasta tähistamiseks.