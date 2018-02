Neljapäeva keskpäeval ütles Tallinnas Liivalaia kohtumaja fuajees nooremapoolse naiskodaniku närv seletamatult üles. Kohtusse dokumente tooma tulnud naine ründas kella 11.50 paiku arusaamatul põhjusel kohtutöötajat. Ärritunud naine virutas kohtotöötajale ootamatult näkku, nii et prillid lendasid eest.

„Kas te olete juba ära unustanud, mis aastal te meie peale sülitasite?“ sajatas Tallinna Liivalaia kohtumaja rahulolematu külastaja neljapäeval järjest kiledamal ja valjemal häälel. Ta oli tõenäoliselt häälestunud 11 aasta taguste aprillirahutuste lainele, tormates ootamatult kohtutöötajale kallale – nii, et tolle prillid lendasid eest. Seejärel proovis ta jõudu ka naispolitseiniku kallal.

Konflikti olid sunnitud sekkuma konvoipolitseinikud. Nad panid naise fuajee seina äärde istuma ja kutsusid välja politseipatrulli. Tülikas külastaja jätkas umbes veerand tundi sõimu ja solvangutega ning nõudis, et tema poole pöördutaks vaid vene keeles.

Kohtumaja turvamehed kurdavad, et nende volitused on selliste konfliktide lahendamisel üsna piiratud. „Politseil on õigus teda sakutada, aga meie ei tohi seda teha,“ lausub mitte enam esimeses nooruses turvatöötaja.

„Helistan Liivalaia kohtust, meil on mure,“ andis kohale saabunud konvoiametnik politseipatrullile juhtunust teada. „Üks naisterahvas lärmab ja lõugab siin. Üritas kantseleitöötajale kallale minna ja sülitas põrandale.“

„Sülitan teie maa peale,“ protestib ärritunud klient nüüd juba eesti keeles. Seejärel lülitab naine taas venekeelse programmi sisse, häälestades end tõenäoliselt 11 aasta tagustele aprillirahutuste lainele: „Kas te olete juba ära unustanud, mis aastal te meie peale sülitasite? Te veel kahetsete seda!“

Kell 12.10 ründas tülitseja ootamatult konvoi naispolitseinikku. Nad kukkusid kivipõrandale. Lõpuks õnnestus kahel politseinikul märatseva daami käed raudu panna. Korravalvur vigastas kukkudes kätt. Kell 12.15 saabus politseipatrull ja viis korrarikkuja minema. Sellega oli kogu lugu ammendatud ja kohtupäev võis jätkuda märksa rahulikumas meeleolus.