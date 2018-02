Tallinna-Pärnu maanteel toimus ahelkokkupõrge, mis häirib liiklust. Liiklus on ümber suunatud külavaheteedele, kus pole liiklusolud aga sugugi kiita. "Ümbersuunamine on umbes 30 kilomeetrit külavaheteid, kus on kümned rekad kinni jäänud või kraavi sõitnud," ütleb Õhtulehe lugeja.

Lugeja saatis meile ka pildi olukorrast. Liiklus suunati Pärnu poolt tulles ümber pärast Aret ning maanteele tagasi saab Märjamaa kandis. "Väikesed külateed on väga libedad ja rekad jäävad sinna kinni," räägib lugeja, kes sõitis seda lõiku enne lõunat. "Umbes tund tagasi oli kolm rekat täiesti kraavis. Ükski reka ega buss sealt läbi ei pääse, neid on üle saja seal kolonnides ootamas, pluss väikesed autod."

Lugeja ütleb, et sõiduautoga õnnestus tal nõelasilmadest läbi pugeda, kuid ta ei kujuta ettegi, kuidas puksiirid sinna ligi peaks pääsema. "Maanteel oodates on võimalus vähemalt tagasi keerata, aga seal väikestel teedel istuvad kõik karbis."