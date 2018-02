Tartu Ülikool saatis täna viimsele teekonnale 24. jaanuaril surnud poliitiku ja kauaaegse majandusprofessori Janno Reiljani. Ülikooli aulasse olid teda ära saatma tulnud sõbrad ja tuttavad, töökaaslased ülikoolist ja Riigikogust, endised erakonnakaaslased ja korporatsiooni Fraternitas Liviensis liikmed.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul Eametsa sõnul on eeskätt tänu Reiljanile praegune majandusteaduskond just selline nagu see täna on. Reiljani dekaaniks olles üheksakümnendate algul viidi teaduskonnas läbi järsud, kuid vajalikud ümberkorraldused.

Õppejõu ja poliitikuna oli Reiljan kirglik, ta oli nõudlik ja temperamentne. Endised kolleegid Riigikogust meenutavad Reiljanit kui meest, kelle hästi argumenteeritud mõtted ei pruukinud küll meeldida, kuid kellega sai alati vaielda.

Janno Reiljan sündis Rõuge vallas Pärlijõel ja lõpetas Võrus Kreutzwaldi nimelise keskkooli 1970. aastal. Kuni 2015. aasta lõpuni oli ta Tartu Ülikooli välismajanduse professor, teadlase ja õppejõu tööd alustas ta Tartu Ülikoolis 1975. aastal kohe pärast sama õppeasutuse lõpetamist majandusküberneetika erialal. Teaduste kandidaadi väitekirja kaitses ta 1980. aastal Lomonossovi nimelises Moskva Riiklikus Ülikoolis, doktorikraadi 1991. aastal Tartu Ülikoolis. Aastatel 1999 kuni 2007 valiti ta järjest kolme Riigikogu koosseisu, ta kuulus Eestimaa Rahvaliitu. 2006. aastal omistati talle Valgetähe IV klassi teenetemärk. Reiljan oli korporatsiooni Fraternitas Liviensis vilistlane.