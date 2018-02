Täna õhtul on taas eetris armastatud retrosari "ENSV". Loe lähemalt, mida tänasest episoodist oodata on!

1989. lõpus kuulutab ENSV valitsus tulevikku vaadates välja Eesti kroonide kavandite konkursi. Ka sarja tegelased otsustavad aktiivselt selles kaasa lüüa, nende nägemused uutest rahadest on aga üksteisest kardinaalselt erinevad. Kunstnikukätt proovivad nii Aadu, Illar, Paavo kui Aino.

Kuna Pille on kolinud koju tagasi ning seega Jüril pidevalt silme ees, otsustab Jüri ennast viimaks kokku võtta ning teha avalikuks oma tunded tema vastu. Paraku ei tea ta, et Pillele on vahepeal tekkinud uus kavaler.

Noorte omavahelistesse suhetesse sekkub taas Ats, kes tahab Jüri piinlikust olukorrast päästa. Paraku läheb nii nagu alati ehk situatsioon muutub veelgi piinlikumaks ja segasemaks. Keskmesse satuvad olematud tarkusehambad.

Jüri poolele hoidev Ats teeb lõpuks veelkord ühe katse ja otsustab Pille uut silmarõõmu lähemalt uurida. Atsi ja Pille peika vaheline jutuajamine võtab aga ootamatu pöörde.