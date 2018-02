Hitist "All About That Bass" tuntud Meghan Trainor kihlus 22. detsembril - oma sünnipäeval - endise lapstähe Daryl Sabaraga. Nüüd tunnistab lauljatar, et pärast seda juhtus piinlik õnnetus.

Hetk, mil Daryl Meghani ees ühele põlvele laskus ning teda endale naiseks palus, oli lauljatari elu õnnelikem. Paraku oksendas ta juba õige varsti oma peigmehe täis.

"Nüüdsel ajal sööme palju tervislikumalt, aga tookord olime hotellis ja sõime hotellitoitu ja tagasisõidul sain autos toidumürgituse," rääkis Meghan telesaates "The Talk". "Nii et Daryl juhtis autot ja ma ropsisin talle näkku ja palusin siis vabandust, aga tema ütles hoopis: "Ma oleksin valmis sind praegu suudlema.""

Kui Meghan oksendamise lõpetas, peatas omaaegne "Spy Kidsi" näitleja tõepoolest auto ning suudleski teda. That's amore!