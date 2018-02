MÄLUMÄNG | 1960ndate Eesti filmid

Vestlevad kaks jahimeest: "Ma kuulsin, et sul on uus jahikoer?"

"Oo-jaa, see on suurepärane peni! Ilma temata ei saaks ma üldse jahile minna."

"Miks teda siis kunagi metsas näha pole?"

"Milleks metsas? Kui mina lähen jahile, jääb koer koju ja kuulab naise juttu, vaatab temaga koos televiisorit, toob kioskist toiduaineid ja on muidu naisele seltsiks."