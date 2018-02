„Enamik mu lugudest on elust endast ja väga isiklikud, aga on ka neid, mis on inspireeritud kõrvalt nähtust ja kuuldust,” sõnab räpipundi Põhja-Tallinn ninamees Jaanus Saks. „Teiste läbielamised inspireerivad kindlasti ka. Kõik see, mis meid ümbritseb ja mida me iga päev näeme ja teeme.“

Kui Jaanusel hakkab mingi viis peas kumisema, kirjutab ta selle kiirelt kuhugi üles, et see ära ei ununeks. „Vahel on ka nii, et hakkad magama jääma, silmad on juba kinni ja siis tuleb kuskilt tohutu inspiratsioonipuhang. Sõnad jooksevad mõtetes ja laused moodustuvad. Haaran sel juhul kiirelt telefoni ja panen mingid asjad kirja, sest tean, et hommikul ei meenu enam midagi,“ teab ta omast käest. „On ka hetki, kui hea idee tuleb mõnda tausta kuulates. Siis mängib see korduses nii kaua, kuni sõnad ja idee on lõpuni teostatud.“

Kõige parem on räppari sõnul kirjutada enda läbielamistest ja tunnetest. „See on alati kõige ausam ja sellest on ka kõige rohkem kirjutada. On ette tulnud hetki, kui olen tundnud, et mingid mõtted on liiga isiklikud, et loos avaldada, aga samas leian, et see on ainus koht, kus saab endast kõik emotsioonid välja lasta. Vahel tundub see isegi nagu teraapia või psühholoogi visiit,“ muigab ta.

Jaanus Saks. (Jake Farra)

Jaanus leiab, et idee sähvatamisel ei kannata kunagi oodata, et mõne hea rea kirja saaks. Nii on ta sarnaselt paljude teiste artistidega sõnu väga erinevates kohtades kirjutanud. „Näiteks tualetis!“ naerab ta. „Pea on üldjuhul tavaelu mõtetest nii pungil ja tähelepanu kulub kõigele ümbritsevale. Nii ei saa kunagi leida sobivat hetke, et nüüd istun ja kirjutan, nagu torust tuleb. Seega, kui inspiratsioon tuleb – tuld!“