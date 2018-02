Me veedame voodites oma elust päris palju aega. Uus uurimus paljastab, et millised hügieeniharjumused meil on. Ja tulemused pole sugugi meeldivad!

Selgub, et mitte kõik ei vaheta voodipesu piisavalt sageli, vahendab Mirror.

Eriti õõvastavaks muudab sellle veel see, et inimesed kiirusta puhtaid voodilinu haarama ka siis, kui nad on voodis seksinud.