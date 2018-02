Eile õhtul kell 20.41 teatati, et Kristiines Spordi tänaval on kolmekorruselise kortermaja ühe teise korruse korteri aknast näha leeki.

Korteriühistute liikmed peaksid (tule)ohutusega seotud küsimusi maja üldkoosolekutel arutama. Kindlasti on mõistlik leppida kokku kõikide majaelanike kodudes päästeametniku poolne kodunõustamine elanike jaoks sobival ajal. See on jätkuvalt tasuta ja imelihtne – tuleb lihtsalt helistada päästeala infonumbril 1524 ning ajad kokku leppida.

Päästjad kustutavad ühes kodus juhtunud tulekahju nii, et see teistesse elamistesse edasi ei levi, heakene küll, meil ongi tublid päästjad. Siiski levib suitsuving ning mitmed korrused allapoole võib tilkuda kustutusvesi. Paljude inimeste elamine ja tuju on ikkagi pikaks ajaks rikutud. Tellige kodunõustamisi – ennetus on parem kui õnnetus!