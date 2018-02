Eesti muusikute kontsertidest saadi osa ka Ühendkuningriigis, mainekas Barbicani keskuses Londonis ning Iirimaal, Dublinis, kus esines Grammydega auhinnatud Eesti filharmoonia kammerkoor. Kontserte on saatnud suur edu, nii Londoni kui Dublini saalides vabu kohti ei leidunud.

Lisaks muusika sündmustele avati Washingtonis asuvas Ameerika Ühendriikide rahvusgaleriis koostöös Eesti kunstimuuseumiga Michel Sittowi näitus. Sittow on esimene eestlasest kunstnik, kelle teosed jõudsid rahvusgalerii seintele. Eesti ehte ja nahakunstnikud said tänu juubelipidustustele võimaluse osaleda aga Stockholmi moenädalal, kus kolmel päeval tutvustati seitsme eesti disaineri töid.

„Jaanuaris, loetud nädalad enne Eesti suurt sünnipäeva, said teoks mitmed pikka ettevalmistust nõudnud algatused. Näiteks nii Michel Sittowi näitus kui ka Arvo Pärdi nädalavahetus nõudsid mitme aasta pikkust kavandamist, paljude inimeste pühendumist ja keerukate probleemide lahendamist. On tõeliselt hea meel, et nii publik kui ka meie välispartnerid on oma tänu ja sooja vastuvõtuga seda tööd hinnanud. Lisaks räägitakse tänu õnnestumisele üha enam järgmistest koostöövõimalustest,“ rõõmustas Eesti Vabariik 100 rahvusvahelise programmi juht Jorma Sarv.

Tema sõnul ei vaibu hoog ka veebruaris – ees ootavad väga põnevad üritused eri valdkondadest enam kui 20 linnas, alates Riiast kuni Stockholmi, Berliini, Brüsseli, Amsterdami, Lissaboni, Tbilisi ja Sydneyni.

Sünnipäevakuul toimub koostöös erinevate partneritega enam kui 40 sündmust, millele lisanduvad kümned väliseestlaste ja Eesti sõprade korraldatud pidustused New Yorkist Beirutini. Väliseestlaste üks suurimaid pidusid alustab 10. veebruaril Stockholmis nädalapikkusel festivalil ESTIVAL. Eestist sõidavad ESTIVALile teiste seas kohale Trad.Attack!, Mari Kalkun, Liisi Koikson ja populaarne pidudesari „Ennu ratas“.

Vahetult enne vabariigi aastapäeva algab Berliinis Festival Baltikum, mille avakontsert on pühendatud Arvo Pärdi loomingule. Eesti artistidest esinevad festivalil veel Maarja Nuut, Berliini Konzerthausi orkester koos Kristjan Randalu ja Tuulikki Bartosikiga, dirigendiks Kristjan Järvi. Veebruaris alanud Balti nädal Berliini kontserdimajas saab jätku märtsikuus kui esimest korda tuleb väljaspool Eestit esitamisele Arvo Pärdi ja Robert Wilsoni teos „Aadama Passioon“.

Eesti Vabariik 100 rahvusvaheline programm sai alguse eelmisel aastal koos Eesti esimese Euroopa Liidu nõukogu eesistumisega, kui poole aasta jooksul toimus ligi 100 üritust. Programm kestab kuni 2018. aasta lõpuni. Kuigi kava on avatud, siis tänaseks on teada 138 sündmust väljaspool Eestit, millega tähistatakse Eesti Vabariigi 100. juubelit.