Surmaga lõppenud liiklusõnnetuste põhipõhjustena loetletakse puudulikku või tegemata teehooldust, teeoludele mittevastavat sõidukiirust, valesid sõiduvõtteid ja üleüldist hoolimatust iseenda ja kaasliiklejate suhtes.

"Kindlasti ei saa öelda, et tee on olnud hooldamata, veelkord, üldjuhul on teehooldajad oma töid alustanud õigeaegselt, mida meie analüüs näitab, küll on nad vahel igasse punkti jõudmisega hilinenud. Nii näiteks oli see eelmisel kolmapäeval, kui Tartu-Tallinna maanteel kaks õnnetust järjest juhtus, kus, tunnistame küll, teehooldaja käitus valesti," möönab maanteeameti peadirektor Priit Sauk ERRi uudisportaalile.

"Iga kord, kui meil sajab lund, siis liikluses kaotab elu vähemalt üks inimene. Hea liikleja, enne kui sa rooli istud, siis mõtle selle peale, kas sa teed ikka kõik selleks, et sina ei oleks järgmine ohver," pani südamele politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.