Tänased ilmaolud on rasked ning politsei palub kõikidel liiklejatel sõita rahulikult ja varuda sihtkohta jõudmiseks aega. Kiirustada pole mõtet ning palun hoidke sõites pikivahet ja valige teeoludele vastav kiirus.

Teeolud Eesti eri paigus on täna väga erinevad, sestap tasub väljaspool asulaid liigeldes olla ettevaatlik.

“Ilmaprognoos lubab täna päeval lund ja tuisku ning temperatuuri kõikumist. Keerulised teeolud võivad ees oodata just Lääne-Eesti inimesi,” ütles PPA politseimajor Marti Magnus, kes lisas, et kuigi näiteks Harjumaal ja Lõuna-Eestis on hetkel teeolud üsna head, siis tuleb jäiteohu tõttu kõikjal Eestis kiirused alla tuua.