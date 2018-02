Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolamärjad või soolalumesegused. Mitmes kohas on saju tõttu nähtavus teedel piiratud. Vaatamata hooldetöödele liiklejatel tuleb arvestada nii lumiste kui libedate lõikudega. Saartel on elektrikatkestused.

Saartel pole elektrit

Saaremaal ja Hiiumaal oli üle 1100 majapidamise jäänud halva ilma tõttu elektrita. Elektrilevi tegeleb rikete kõrvgaldamisega. Hetkel, kella 9 seisuga arvatakse, et selleks kulub endise viie tunni asemel üks tund.

Hiiumaal rike kõrvaldati. Saaremaal on endiselt 1955 majapidamist vooluta. Lisaks 100 majapidamist Valga- ja Tartumaal.

Saaremaal on torm põhjustanud rikke 110 kilovoldisel Võiküla-Sikassaare liinil, mis tõttu on alates kell 08.34 elektrita Valjala, Orisaare ja Muhu alajaamade tarbijad.

Elering teostab ümberlülitamine teisele liinile nii kiiresti kui võimalik, prognoositav elektri taastamise aeg on esimestele tarbijatele hetkeseisuga ühe tunni jooksul.

Ettevõte vabandab võimalike ebameeldivuste pärast.

Elering taastas Valjala ja Muhu alajaamas elektrivarustuse

Täna Saaremaal Võiküla-Sikassaare 110 kilovoldisel liinil kell 08.34 toimunud rikke tõttu jäid elektrita Valjala ja Muhu alajaamade tarbijad.

Elering pingestas Valjala alajaama seadmed kell 09.16 ja Muhu alajaama kell 09.45.

Orissaare alajaama tarbijad olid elektrita vaid 15 sekundit, mille jooksul automaatika lülitas liini ümber.

Nädala lõpp toob kohati kuni 14 miinuskraadi

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis lund ja lörtsi, lääne pool kohati lörtsi või vihma, pärast keskööd on sajuhooge harvem. On jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab veidi lörtsi ja lund. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi, õhtul langeb kõikjal alla 0 kraadi. Libeduseoht on suur.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab veidi lund. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -6, kohati -8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab veidi lund. Tuul pöördub idakaarde 3-8 m/s, õhtul hakkab tugevnema. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ningkohati sajab veidi lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -5 kuni -10 kraadi, kohati langeb kuni -14 kraadini. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab veidi lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni -9 kraadi.

