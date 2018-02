Muinsuskaitseamet saatis jaanuaris Tallinna Linnahall ASile märgukirja, kus tuuakse kuupäevana välja 1. mai, mis ajaks hoone kõik fassaadid peavad puhastatud olema: kui see venib, tehakse ettekirjutus.

"Oma vastuskirjas viitate sellele, et sügisestest muutlikest ilmaoludest tingituna on selle puhastamine pigem kahjustav kui säilitav tegevus.Siinkohal tuletame meelde, et tegu on hoone omaniku teadmisel teostatud ebaseadusliku seinamaalinguga, mille likvideerimise vajadus oli teada alates 7. septembrist, kuid fassaade hakati puhastama alles 25. septembril ning puhastustöid lõpule ei viidud, need lõpetati 13. oktoobril muinsuskaitseametile teadmata põhjustel. Kogu selle ajaperioodi vältel oli võimalik puhastustöid teostada,ilmastikust tulenevad takistused puudusid," seisab märgukirjas. "Viitate oma kirjas sellele, et kogu hoone grafitist puhastamise maksumus jääb vahemikku 15 000-20 000 eurotning puhastamine oleks ebamõistlik maksumaksja raha raiskamine. Viide ebamõistlikust maksumaksja vahendite kulutamisest on siinkohal kohatu.Tuginedes avalikele allikatele ei ole mälestise omanik pidanud paljuks 2017 teostatud ebaseaduslikele seinamaalingutele kulutada 30 000 eurot. "Väide, et 95% fassaadimaterjalist kuulub rekonstrueerimistööde käigus väljavahetamisele on alusetu -mälestise ilmet muuta üksnes Muinsuskaitseameti loal ja tingimustel." Arvestades, et praegusel aastaajal ei ole võimalik fassaadide puhastustöid teostada on muinsuskaitseamet nõus kõikide fassaadide puhastamise tähtajaga tänavu1. mai.