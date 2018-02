Taxify poolt pakuti juhtidele hinnasüsteemi osas kokkuleppeid, ent juhtide meelest oli see vaid poliitiliselt korrektne vastus, kuid mitte midagi ei muutu. Taxify põhjendas, et kordaja algoritmi muudeti agressiivsemaks, et see hakkaks kiiremini ja agressiivsemalt tõusma ja säiliks siis selles piirkonnas kauem. Maksimaalne kordaja on 2,5. "Teisest kvartalist tuleb Taxify süsteemi jootraha saamise võimalus, kliendi ootamise tasu ja mitte ilmumise puhul siis kompensatsioon," vahendas autojuht Olavi firma vastust ja lisas, et baashinna tõstmise arvutamine hetkel firma esindajate sõnutsi käib ja otsust selle kohta pole tulnud.

Olavi leiab, et see on poliitiliselt korrektne vastus, kuid mitte midagi ei muutu.

Refereeritud artikli täisteksti loe Ärilehes. Kaks päeva enne jõule katsetati Taxifys uut hinnasüsteemi, mille tagajärjel langesid juhtide sissetulekud 30 protsenti. Seetõttu oli juhtidel keeruline tasuda auto rendi, kütuse, kindlustuse jms töötamisega seotud kulude eest. Juhid andsid kontorile ühese tagasiside, et selline süsteem ei toimi ega ole hea klientidele ning juhtidele. Sellegipoolest said kõik Taxify juhid möödunud nädala esmaspäeva õhtul kirja, kus öeldi, et teisipäeva lõunast hakkab siiski uus süsteem kehtima.