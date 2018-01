Räppar Uku Arop rääkis "Ringvaates" lähemalt enda hittloost "Kiki Miki".

Aropi sõnul ei pea räpp olema üldtunnustatud tava kohaselt alati ühiskonnakriitiline ja tihti roppustega vürtsitatud, ehkki tema lugude hulgast leiab ka selliseid, vahendab Menu saadet.

"Kiki Miki" räägib hoopis loo räppari enda lapsepõlvest, mis sellel ajahetkel oli tema kinnitusel täpselt nii helgetes toonides, kui laulust aru saada võib. "Sellepärast see võib-olla ongi minu kõige positiivsem lugu, mis ma kirjutanud olen," sõnas räppar.

Arop rõõmustab, et laul on jõudnud paljudeni noorteni, kuid arvab samas, et sarnaseid palasid tema sulest enam ei tule.